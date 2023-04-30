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18:18, 30 апреля 2023Интернет и СМИ

Кураторы марафонов попавшей под арест Блиновской продолжили набирать участников

Baza: кураторы марафонов попавшей под домашний арест Блиновской набирают новые группы

Фото: Shutterstock / Fotodom

Кураторы марафонов блогерши Елены Блиновской, которая попала под домашний арест, продолжают набирать новые группы участников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что вечером в субботу, 29 апреля, в чате апрельского марафона появилось новое сообщение от его владельца с предложением перейти на сайт блогерши. Сама Блиновская, как уточняют авторы канала, числится администратором этого чата.

Журналисты Baza утверждают, что им удалось записаться на новый марафон блогерши стоимостью 10 тысяч рублей. За эти деньги открывается доступ к марафону длительностью в три месяца.

Кураторы уточнили, что в ходе марафона участникам будут в том числе прислать голосовые сообщения от Блиновской. Они также допустили, что летом или к осени с Блиновской можно будет пообщаться на эфире.

28 апреля суд в Москве поместил Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По решению суда блогерше запретили пользоваться интернетом и средствами связи.

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Варвара Кошечкина
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