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15:37, 24 июля 2026Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

Прокуратура Приморья: Более 70 тысяч жителей Владивостока остались без воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: myboys.me / Shutterstock / Fotodom

Десятки тысяч жителей Владивостока в пятницу, 24 июля, остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, холодного водоснабжения лишились жители Первомайского района.

«Днем 24 июля 2026 года из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тысяч жителей Первомайского района города Владивостока», — сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что проведение работ по ликвидации аварии поставлено на контроль надзорного ведомства, добавив, что по факту ЧП организована проверка.

Накануне более 13 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии.

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