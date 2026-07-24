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15:41, 24 июля 2026Мир

Аракчи назвал опасным прецедентом использование иранских активов США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал опасным прецедентом использование иранских активов США
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети Х.

Аракчи подчеркнул, что тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: «как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в соцсети X, что Тегеран всегда был «стражем» Ормузского пролива и останется им.

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