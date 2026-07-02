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23:35, 2 июля 2026Мир

Иран скептично оценил способность США обеспечить безопасность в регионе

МИД Ирана: Иностранные государства не способны защитить даже самих себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Мир на Ближнем Востоке будет прочным только тогда, когда он будет всеобъемлющим и инклюзивным, без какого-либо иностранного вмешательства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram.

«Принесло ли Центральное командование США (CENTCOM) нашему региону безопасность или нестабильность? Ответ совершенно очевиден», — говорится в сообщении. Аракчи добавил, что Вооруженные силы Исламской Республики показали, что «иностранные державы не способны защитить даже самих себя».

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в пятницу, 19 июня. 28 июня ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению американского президента Дональда Трампа, после того как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

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