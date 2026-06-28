США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива в ответ на нарушения перемирия. Какие цели атаковал Вашингтон?

CENTCOM: ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива по распоряжению Трампа

ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению американского лидера Дональда Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

Американская авиация атаковала объекты военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.

В CENTCOM добавили, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, а силы США сохраняют готовность к дальнейшим действиям.

По словам журналиста телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, военная операция США по нанесению ударов по целям в Иране уже завершена.

США обвинили Иран в нарушении прекращения огня

Трамп 26 июня заявил, что Иран запустил минимум четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня.

Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Судно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня Дональд Трамп Президент США

После этого США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив, сообщили в CENTCOM. США атаковали объекты хранения ракет и БПЛА, а также по позиции береговых радаров.

Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявили, что Вашингтон, как всегда, нарушил свои обязательства и нанес авиаудар по побережью Исламской Республики под предлогом нарушения судном несанкционированного маршрута в Ормузском проливе.

В ответ на эту агрессию военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям армии США в регионе Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции

Трамп высказался об ударе по начальной школе в Иране

Президент США прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. По его словам, удар был нанесен не американскими силами. «Я не думаю, что это были мы», — отметил он.

При этом в марте The New York Times сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе, имеют маркировку боеприпасов США. Также стало известно, что еще одна американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля.

Согласно анализу, проведенному газетой The New York Times, на обломках ракет, предположительно отразившихся в смертоносных ударах по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана 28 февраля, видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты The New York Times

По данным Bloomberg, ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей привели к удару по школе в Иране. Отмечается, что в 2019 году аналитик разведки Соединенных Штатов, изучавший потенциальные цели, обнаружил, что объект в городе Минаб, который Вашингтон считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, на самом деле оказался начальной школой. Эксперт зафиксировал это с помощью инструмента цифровой разведки, но тот не был интегрирован с официальной базой данных, используемых США для выбора целей.