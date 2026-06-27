Иран ответил на удар США

Военно-морские силы КСИР ответили на удар США

Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ответили на удар по Ирану со стороны США. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Военные указали, что Вашингтон, как всегда, нарушил свои обязательства и нанес авиаудар по побережью Исламской Республики под предлогом нарушения судном несанкционированного маршрута в Ормузском проливе. «В ответ на эту агрессию военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям армии США в регионе», — говорится в заявлении.

Какие-либо подробности ответного удара не раскрываются.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) подтвердило удары по иранским объектам в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Целями стали склады хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, удары наносились по позициям береговых радаров.