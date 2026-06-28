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01:13, 28 июня 2026Мир

США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

CENTCOM: ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Информацию подтвердили в CENTCOM, пишет ТАСС.

Отмечается, что удары были нанесены по распоряжению президента США Дональда Трампа после того, как Иран нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

Американская авиация атаковала объекты военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.

Ранее Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Глава Белого дома заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В день начала конфликта была разрушена школа для девочек в Минабе на юге Ирана.

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