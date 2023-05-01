Блиновской предрекли отправку в СИЗО из-за действий кураторов ее марафонов

Адвокат сообщил о возможном аресте Блиновской из-за действий кураторов ее марафонов

Блогерша Елена Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в социальных сетях. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — предрекли в правоохранительных органах.

Адвокат Сергей Жорин отметил, что ужесточение меры пресечения зависит от следующих факторов: «какие есть доказательства того, что публикации делала не обвиняемая и [что она] не нарушала установленные судом запреты, какая позиция следствия на этот счет, а также насколько судья захочет в этом разбираться».

Жорин добавил, что Блиновская должна была закрыть доступ к своим страницам в социальных сетях после запрета пользоваться мобильной связью, а также подчеркнул, что следствие может допросить кураторов ее марафонов и верифицировать принадлежность аккаунтов, где появилась соответствующая информация.

Ранее Пресненский районный суд Москвы установил в отношении обвиняемой в неуплате налогов блогерши запрет на пользование мобильной связью и интернетом, после чего в сети появилась информация о том, что сотрудники Блиновской продолжают активно продвигать ее онлайн-продукты и призывать участвовать в марафонах.

28 апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.