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15:45, 24 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аналитик назвал главный итог заседания Центробанка

Жорнист: Центробанк убрал упоминание о целесообразности снижения ключевой ставки
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) убрал упоминание о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки. Главный итог заседания совета директоров регулятора «Ленте.ру» назвал руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

24 июля Центробанк продолжил начавшийся более года назад цикл снижения ключевой ставки, однако, как и в прошлом месяце, опустил ее на символические 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых.

В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что будущие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков. По словам аналитика, изменение риторики ЦБ увеличивает вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) на одном из следующих заседаний. В то же время дальнейшие решения будут зависеть от поступающих макроэкономических данных

«Банк России по-прежнему оценивает устойчивую инфляцию вблизи четырех-пяти процентов в пересчете на год, а недавнее ускорение роста цен связывает преимущественно с разовыми факторами — прежде всего подорожанием топлива и плодоовощной продукцией. Пока ЦБ не видит признаков того, что это привело к устойчивому инфляционному давлению», — констатировал Жорнист.

Вместе с тем становятся все более заметными признаки охлаждения экономики: предприятия отмечают ухудшение перспектив спроса и выпуска, прогноз роста ВВП на 2026 год снижен до 0–1 процента, существенно ухудшены ожидания по инвестициям. Кроме того, в июне замедлилась кредитная активность. Сочетание этих факторов позволило продолжить цикл снижения ставки, но дальнейшее смягчение должно быть плавным с учетом риска вторичных инфляционных эффектов и более стимулирующей бюджетной политики.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором состоится обсуждение ключевой ставки, запланировано на 11 сентября, макроэкономический прогноз будет обновлен в октябре.

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