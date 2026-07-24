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Силовые структуры
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15:42, 24 июля 2026Силовые структуры

Бывший полицейский выслушал приговор за слитый бензин и сожженные служебные машины

В Петербурге осудили экс-полицейского за слив бензина и пожар
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге осудили экс-полицейского за слив бензина и пожар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

Как установил суд, 15 декабря 2025 года Дмитрий Ковальчук, являясь старшим инспектором дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по городу, находясь на нижнем паркинге в здании отдельного батальона ГИБДД, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, через установленное на служебный автомобиль устройство для слива изъял не менее 18 литров бензина. Таким образом, он причинил ущерб Центру хозяйственного и сервисного обеспечения МВД.

В ходе совершения указанных действий произошло возгорание паров бензина в канистре. Видя происходящее, Ковальчук откинул в сторону канистру, в результате произошел разлив топлива с возгоранием двух служебных автомобилей марки «BMW», что повлекло их уничтожение. Ущерб составил около трех миллионов рублей.

Ковальчук вину признал полностью. Ущерб частично возместил.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что унесший десять жизней взрыв в жилом доме российского города оценили условным сроком.

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