Унесший десять жизней взрыв в жилом доме российского города оценили условным сроком

В Югре суд дал 4 года условно заправщику за взрыв газа в доме, где погибли 10 жильцов

Нижневартовский городской суд вынес приговор заправщику, по вине которого в многоквартирном доме 4 декабря 2022 года взорвался баллон с газом, жертвами ЧП стали десять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества в крупном размере»). Ему назначено наказание в виде четырех лет условно. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Подсудимый вину не признал. Прокуратура заявила о намерении обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, сообщает ТАСС.

Суд установил, что заправщик АЗС переполнил газом баллон клиента. Из-за этого нарушения уже в квартире газ внутри баллона нагрелся и взорвался. В результате частично обрушилось здание жилого дома. Десять жильцов, в том числе четверо несовершеннолетних, не выжили. Еще трое пострадали. Сумма ущерба превысила 280 миллионов рублей.

Местные власти приняли решение снести частично обрушившийся дом.