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07:20, 5 декабря 2022Россия

Глава МЧС назвал причину взрыва газа в доме Нижневартовска

Куренков назвал разгерметизацию газового баллона причиной взрыва в доме Нижневартовска

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Причиной взрыва в жилом доме Нижневартовска стала разгерметизация газового баллона. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, его цитирует ТАСС.

«Баллон, а оказался не одним, был разгерметезирован, и произошел взрыв», — сообщил глава министерства и рассказал о словах местной жительницы, которая чувствовала запах газа накануне взрыва.

По предварительным данным, дом не был газифицирован, заявил Куренков и назвал непростой ситуацию на месте обрушения жилого дома. По мнению главы МЧС, после взрыва газа образовался серьезный завал — для того, чтобы спасатели дошли до основного завала, им сперва необходимо разобрать крышу.

Взрыв газа в Нижневартовске произошел 4 декабря, из-за него частично обрушились этажи жилого помещения. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими. Предварительно, источник взрыва находился в квартире на втором этаже.

После случившегося Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что примут решение о расселении пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в течение двух дней.

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Анастасия Шейкина
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