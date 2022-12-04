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19:18, 4 декабря 2022Россия

Выросло число погибших при взрыве в жилом доме в российском городе

В Нижневартовске число погибших при взрыве в жилой пятиэтажке выросло до шести человек

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) число погибших при взрыве в жилой пятиэтажке на улице Мира выросло до шести человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских кругах в российском городе.

Они уточнили, что тела еще двух жильцов нашли под завалами. Спасатели продолжают работать на месте ЧП, по их данным, под обломками еще могут находиться люди.

До этого в МЧС сообщали о четверых погибших. Кроме того, из пятиэтажки удалось спасти десять жильцов и эвакуировать 52 человека.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

По их версии, 4 декабря в одной из квартир дома по улице Мира в городе был хлопок газа, а затем произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде.

Позже причиной взрыва назвали неправильную установку газового баллона и нарушения его эксплуатации. «Конструкции баллона найдены», — заявили в экстренных службах. Как отмечается, дом в Нижневартовске не газифицирован.

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Анна Щербакова
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