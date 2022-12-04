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17:57, 4 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело после гибели двух человек в Нижневартовске

СКР заявил о возбуждении дела после гибели двух человек из-за хлопка газа в Нижневартовске

Фото: ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек из-за хлопка газа в Нижневартовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

«СУ (Следственное управление) СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске », — сказано в заявлении.

Как утверждает СК, в одной из квартир дома по улице Мира в городе был хлопок газа, а затем произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно предварительной информации, четыре человека погибли, не менее пяти — нанесен вред здоровью различной степени тяжести в результате происшествия. В данный момент продолжается разбор завалов, уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что причиной взрыва является неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. «Конструкции баллона найдены», — заявили в экстренных службах. Как отмечается, дом не газифицирован.

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Кристина Есикова
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