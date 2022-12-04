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17:56, 4 декабря 2022Россия

Стала известна причина обрушения жилого дома в Нижневартовске

Причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала неправильная установка газового баллона

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Причиной взрыва в доме в Нижневартовске и его частичного обрушения стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. Такую причину озвучили в экстренных службах, передает ТАСС.

«Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены», — сообщил собеседник агентства. По его словам, дом не газифицирован.

Об инциденте в российском городе стало известно ранее 4 декабря. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Мира. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, четыре человека погибли, не менее пяти — пострадали.

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Алина Гончарова
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