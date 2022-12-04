Появились кадры с места взрыва газа в российском жилом доме

Опубликовано видео из Нижневартовска, где из-за взрыва газа частично обрушился дом

В сети появилось видео из Нижневартовска, где в результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух этажей жилого дома. Кадры очевидцев с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

Об инциденте стало известно ранее в воскресенье, 4 декабря. ЧП произошло на улице Мира. Данные о числе пострадавших разнятся. SHOT пишет, что пострадали 10 человек, двое из них — в тяжелом состоянии. РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает всего о двух пострадавших.

В двух подъездах произошли частичные обрушения: в одном с первого по третий этаж, в другом с первого по четвертый. РЕН ТВ сообщает, что из дома 10 человек эвакуировались самостоятельно. Еще троих достали из-под завалов. Их осматривают медики.

На месте работают экстренные службы. Под завалами могут оставаться люди.