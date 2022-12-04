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16:39, 4 декабря 2022Россия

В российском городе обрушились два этажа в жилом доме

В Нижневартовске ХМАО два человека пострадали после обрушения этажей в пятиэтажке
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) два человека пострадали в результате обрушения этажей в жилой пятиэтажке. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 4 декабря.

По предварительной версии, причиной обрушения в жилом доме в российском городе стал взрыв газа, пояснили в экстренных службах.

Как передает Telegram-канал «112», все произошло на улице Мира. В результате происшествия пострадали 10 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП начали работать спасатели и медики. Предположительно, один из подъездов дома частично обрушился.

Ранее в Астраханской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Тогда ожоги получил один человек.

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Анна Щербакова
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