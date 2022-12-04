В российском городе обрушились два этажа в жилом доме
В Нижневартовске ХМАО два человека пострадали после обрушения этажей в пятиэтажкеСюжетВзрыв газа в жилом доме:
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) два человека пострадали в результате обрушения этажей в жилой пятиэтажке. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 4 декабря.
По предварительной версии, причиной обрушения в жилом доме в российском городе стал взрыв газа, пояснили в экстренных службах.
Как передает Telegram-канал «112», все произошло на улице Мира. В результате происшествия пострадали 10 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
На месте ЧП начали работать спасатели и медики. Предположительно, один из подъездов дома частично обрушился.
Ранее в Астраханской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Тогда ожоги получил один человек.