В российском регионе в результате взрыва газа в жилом доме пострадал человек

В Астраханской области произошел взрыв газа в 5-этажном доме, один человек получил ожоги

В городе Камызяке Астраханской области произошел взрыв газового оборудования в жилом пятиэтажном доме, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

ЧП случилось ранним утром 3 декабря в одной из квартир. Проживавший там мужчина 1977 года рождения получил термические ожоги, его госпитализировали в Александро-Мариинскую клиническую больницу. Видео с места происшествия публикует KP.RU.

На кадрах видна разрушенная взрывом квартира.

Власти эвакуировали 114 жильцов дома, из них 12 человек размещены во временном центре, остальные находятся у родственников.

По поручению губернатора создан оперативный штаб. В настоящее время специальная комиссия обследует поврежденный дом, чтобы выяснить возможно ли в нем проживание граждан. Восстановительные работы будут проведены властями за счет бюджета, отметил Бабушкин.