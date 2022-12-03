Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 3 декабря 2022Россия

В российском регионе в результате взрыва газа в жилом доме пострадал человек

В Астраханской области произошел взрыв газа в 5-этажном доме, один человек получил ожоги

Кадр: телеграм-канал «Игорь Бабушкин»

В городе Камызяке Астраханской области произошел взрыв газового оборудования в жилом пятиэтажном доме, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

ЧП случилось ранним утром 3 декабря в одной из квартир. Проживавший там мужчина 1977 года рождения получил термические ожоги, его госпитализировали в Александро-Мариинскую клиническую больницу. Видео с места происшествия публикует KP.RU.

На кадрах видна разрушенная взрывом квартира.

Власти эвакуировали 114 жильцов дома, из них 12 человек размещены во временном центре, остальные находятся у родственников.

По поручению губернатора создан оперативный штаб. В настоящее время специальная комиссия обследует поврежденный дом, чтобы выяснить возможно ли в нем проживание граждан. Восстановительные работы будут проведены властями за счет бюджета, отметил Бабушкин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прибывшем на Украину польском спецназе
Сербы пожаловались на провокацию капитана сборной Швейцарии в матче ЧМ-2022
Минкульт Украины оценил возможность передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ
Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу
Российский «Град» передадут ВМФ до конца года
Власти Москвы рассказали о проектах по поддержке людей с инвалидностью
Россия сообщила о готовности заместить украинское зерно
Петросян отреагировал на сообщение о своей смерти
В российском регионе в результате взрыва газа в жилом доме пострадал человек
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.