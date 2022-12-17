Пострадавший от взрыва газа дом в Нижневартовске снесут

Мэр Нижневартовска Кощенко: пострадавший от взрыва газа дом снесут

Дом в Нижневартовске, который пострадал и был частично разрушен после взрыва газа, приняли решение снести. Об этом пишет мэр города Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС дали предварительную справку о состоянии дома номер 6А на улице Мира.

«Техническое состояние конструктивных блоков и элементов здания по результатам оперативного анализа относится к аварийному. Существует угроза обрушения, особенно конструкций третьего и четвертого подъездов. По мнению специалистов, к сожалению, дом подлежит сносу», — сообщает глава Нижневартовска.

Ранее стало известно о смерти еще одного пострадавшего из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, который произошел 4 декабря. Мужчина был помещен в ожоговый центр, но спасти его медикам не удалось. Всего из-за происшествия погибли десять человек, включая четырех детей.