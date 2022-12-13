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17:04, 13 декабря 2022Россия

Умер еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске выросло до десяти
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

В больнице умер еще один пострадавший из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, который произошел 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В главке уточнили, что речь идет о мужчине, который был помещен в ожоговый центр. Таким образом число погибших возросло до десяти человек.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стало известно 4 декабря. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. В результате оказались повреждены перекрытия здания, что привело к его частичному обрушению. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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С начала декабря в России произошла серия взрывов газа в помещениях. 5 декабря в течение дня газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области.

Последнее подобное происшествие случилось 13 декабря в столице Республики Калмыкия Элисте. Там при взрыве газа в трехэтажном доме в жилом комплексе Сити-Чесс пострадала женщина. Ее с ожоговым шоком доставили в реанимационное отделение. Врачи оценили состояние россиянки как крайне тяжелое.

8 декабря стало известно, что в России станет обязательной проверка газового оборудования в квартирах. Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект до конца 2022-го или в начале 2023 года.

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Константин Лысяков
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