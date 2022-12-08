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10:12, 8 декабря 2022Россия

В России станет обязательной проверка газового оборудования в квартирах

ГД рассмотрит законопроект об обязательной проверке газового оборудования в квартирах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Государственная Дума до конца 2022 года или в начале 2023-го рассмотрит во втором чтении доработанный законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в домах. О том, что в России станет обязательной проверка такого оборудования в квартирах, сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишут «Известия».

Документ подразумевает, что в доме будет работать одна обслуживающая организация, с которой сотрудничает управляющая компания. С этой газовой организацией все жильцы квартир заключат договоры.

В настоящее время жильцы могут заключать подобные договоры со сторонними организациями или не подписывать их вообще. В связи с этим множество квартир не проверяются годами, что приводит ко взрывам газа.

По словам Пахомова, норму закрепят в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой ранее не было в Жилищном кодексе. Парламентарий напомнил, что первое чтение законопроекта прошло в 2018 году и с того момента документ находился в зависшем состоянии. Впоследствии проект доработали, и он готов к второму чтению, утверждает он.

С начала декабря в России произошла серия взрывов газа в помещениях. В частности, 4 декабря взрыв газа случился в Нижневартовске — погибли девять человек, в городе после ЧП ввели режим ЧС муниципального характера и объявили траур. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области, 7 декабря — в Ростовской области.

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Анастасия Шейкина
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