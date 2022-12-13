Появились подробности о состоянии пострадавшей при взрыве газа в доме россиянки

Пострадавшая в Элисте при взрыве газа в жилом доме госпитализирована с ожогами лица и тела

Женщина, пострадавшая в Элисте в Республике Калмыкия при взрыве газа в жилом доме, была госпитализирована с ожогами лица и тела. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника телеканала, россиянку с ожоговым шоком доставили в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

О ЧП в Элисте стало известно во вторник, 13 декабря. Взрыв газа произошел в трехэтажном доме в жилом комплексе Сити-Чесс. В результате происшествия в одной из квартир выбило окна и вынесло межкомнатные двери.

Большая часть жильцов дома успела эвакуироваться, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики. Причины произошедшего начали выяснять.

До этого сообщалось о взрыве баллона с газом после разгерметизации в поселке Кантемировка Воронежской области. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.