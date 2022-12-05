Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 5 декабря 2022Россия

Баллон с газом взорвался еще в одном российском населенном пункте

Баллон с газом взорвался после разгерметизации в поселке Кантемировка Воронежской области

Фото: Виктория Гагкаева / РИА Новости

Баллон с газом взорвался после разгерметизации еще в одном российском населенном пункте — поселке Кантемировка Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба правительства региона.

При разгерметизации пострадал один человек.

«В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили власти Воронежской области.

В России за сутки с 4 по 5 декабря произошло три взрыва газа в жилых домах — в Нижневартовске (ХМАО), Ярославле и Заволжье (Нижегородская область). На взрывы газа уже отреагировали в Совете Федерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
В России создали багги для спецназа
Футболист клуба РПЛ сделал выбор между сборными России и Армении
В российской школе взорвался паровой котел
Психолог заявила о вреде ограничений по возрасту в детском саду
Названа основная причина взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске
Индия пристыдила Европу за двойные стандарты в закупках топлива у России
Раскрыт размер долга Молдавии перед «Газпромом»
На особо охраняемых природных территориях России захотели построить курорты
Мадонна снялась в футболке с нецензурным словом на русском языке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.