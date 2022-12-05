Баллон с газом взорвался еще в одном российском населенном пункте

Баллон с газом взорвался после разгерметизации в поселке Кантемировка Воронежской области

Баллон с газом взорвался после разгерметизации еще в одном российском населенном пункте — поселке Кантемировка Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба правительства региона.

При разгерметизации пострадал один человек.

«В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили власти Воронежской области.

В России за сутки с 4 по 5 декабря произошло три взрыва газа в жилых домах — в Нижневартовске (ХМАО), Ярославле и Заволжье (Нижегородская область). На взрывы газа уже отреагировали в Совете Федерации.