В жилом доме в российском городе взорвался газ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте, пострадала женщина

В Элисте, столице Республики Калмыкия, произошел взрыв газа в жилом доме, в результате происшествия пострадала женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Представители МЧС в российском регионе пояснили, что в квартире повреждены три оконных проема и межкомнатные двери. В ведомстве уточнили, что это произошло в жилом комплексе Сити-Чесс в трехэтажном доме.

Большая часть жильцов дома успела эвакуироваться, сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. О состоянии пострадавшей сведений не поступало.

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Пострадавшую при взрыве газа доставили в республиканскую больницу имени Жемчуева, отметили в экстренных службах. Причина ЧП, виновные и материальный ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве баллона с газом после разгерметизации в поселке Кантемировка Воронежской области. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.