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15:35, 24 июля 2026 (обновлено: 15:45, 24 июля 2026)Забота о себе

Россиянам назвали неожиданную причину гнойничковых высыпаний

Дерматолог Котова сообщила об опасности хлорированной воды для кожи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Хлорированная вода «разбивает» липидный барьер кожи и вытягивает из нее всю полезную влагу. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Ирина Котова, передает RT.

По ее словам, все дело именно в хлоре, который меняет структуру липидной оболочки, что в дальнейшем приводит к появлению раздражений на коже и покраснениям. Также кожа начинает шелушиться и иссушаться. Котова уточнила, что при атопичной коже эти проявления лишь усиливаются.

Помимо этого, длительное нахождение в хлорированной воде может привести к инфицированию. «Если постоянно высушивать кожу, то может и вторичная инфекция тоже какая-то присоединиться», — заявила врач, объяснив, что тогда, вероятно, будут появляться «гнойничковые высыпания».

Прежде всего перед походом в бассейн для защиты кожи можно нанести крем с вазелином. После купания же стоит «обязательно хорошенько смывать хлорированную воду». Котова посоветовала принимать душ не меньше 10 минут.

Кроме того, для восстановления липидного баланса кожи важно использовать средства с церамидами, липидами, пантенолом, аллантоином, витамином Е и различными маслами, добавила врач. В зимний же период стоит пить достаточно воды и принимать омега-3 жирные кислоты.

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