Обгоревшим на солнце россиянам дали семь советов

Дерматолог Антонова посоветовала нанести на обгоревшую кожу гель с алоэ вера

Дерматолог Ольга Антонова призвала россиян не паниковать, если они обгорели на солнце. Семь советов таким людям она дала в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Антоновой, необходимо охладить кожу. Например, можно принять прохладный душ. Горячая вода, напротив, только усугубит ситуацию. Во-вторых, нужно нанести на пораженные участки увлажняющий крем или гель с алоэ вера, чтобы успокоить кожу, написала доктор.

В-третьих, дерматолог порекомендовала пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. «На время откажитесь от пребывания на солнце, пока ваша кожа восстанавливается. Если выходите на улицу, обязательно используйте солнцезащитный крем с высоким SPF», — дала четвертый совет врач.

В-пятых, если обожженная кожа вызывает дискомфорт или боль, можно принять безрецептурное противовоспалительное средство, в том числе ибупрофен или парацетамол, добавила она. В заключение Антонова призвала не прокалывать волдыри, чтобы не занести инфекцию, а также обратиться к врачу, если ожог оказался серьезным.

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