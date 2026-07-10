Повышенную потливость назвали признаком нескольких опасных болезней

Врач Ражева: Повышенная потливость может быть признаком сахарного диабета

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала о причинах развития избыточной потливости. Признаком каких опасных болезней может быть повышенное потоотделение, она рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что гипергидроз бывает первичным и вторичным. Первичный генетически обусловлен, вторичный же является не самостоятельной проблемой, а симптомом серьезных заболеваний. «Среди основных причин внезапно появившейся избыточной потливости выделяют эндокринные нарушения, например сахарный диабет; онкологические процессы; инфекционные заболевания, включая туберкулез. Также подобным симптомом может сопровождаться прием некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов и жаропонижающих средств», — рассказала Ражева.

Характерной чертой вторичного гипергидроза специалист назвала то, что он может проявляться как локально, только на стопах, так и по всему телу. Для диагностики первопричины обильной потливости и назначения эффективного лечения она рекомендовала обратиться к дерматологу.

Ранее хирург-онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что рак зачастую дает о себе знать слабыми нарушениями, которые легко списать на стресс или возраст. По ее словам, симптомом онкологического заболевания может быть ночная потливость, особенно если она такая сильная, что приходится менять простыню или пижаму.