Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 10 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Повышенную потливость назвали признаком нескольких опасных болезней

Врач Ражева: Повышенная потливость может быть признаком сахарного диабета
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала о причинах развития избыточной потливости. Признаком каких опасных болезней может быть повышенное потоотделение, она рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что гипергидроз бывает первичным и вторичным. Первичный генетически обусловлен, вторичный же является не самостоятельной проблемой, а симптомом серьезных заболеваний. «Среди основных причин внезапно появившейся избыточной потливости выделяют эндокринные нарушения, например сахарный диабет; онкологические процессы; инфекционные заболевания, включая туберкулез. Также подобным симптомом может сопровождаться прием некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов и жаропонижающих средств», — рассказала Ражева.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Характерной чертой вторичного гипергидроза специалист назвала то, что он может проявляться как локально, только на стопах, так и по всему телу. Для диагностики первопричины обильной потливости и назначения эффективного лечения она рекомендовала обратиться к дерматологу.

Ранее хирург-онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что рак зачастую дает о себе знать слабыми нарушениями, которые легко списать на стресс или возраст. По ее словам, симптомом онкологического заболевания может быть ночная потливость, особенно если она такая сильная, что приходится менять простыню или пижаму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор рассказал о сложностях с тушением горящего после атаки ВСУ российского порта
    Токаев пригласил Трампа в Казахстан
    Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского
    Международного торговца оружием арестовали на тренажере в фитнес-клубе
    Эрдоган и Трамп решили скоординировать шаги по Украине
    Раскрыт мотив намеренно влетевшего в компанию молодых россиян водителя
    Минюст признал иноагентом уехавшую из России журналистку
    Москвич напал на пассажира в метро
    Лбы футболистов с чемпионата мира привлекли внимание косметолога
    Россия нарастила вывоз нефти до максимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok