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12:47, 18 июля 2023Силовые структуры

Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

Прокуратура требует взыскать с блогера Блиновской 918 млн рублей в счет ущерба по налогам
Начало событий в новости Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу блогерши Блиновской

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Прокуратура Москвы требует взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет ущерба, причиненного ею бюджету в результате неуплаты налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Иск почти на миллиард рублей заявлен в рамках уголовного дела, по которому проходит Блиновская и ее супруг.

Ранее 18 июля сообщалось, что Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Блиновской. Среди них элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.

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    Любовь Ширижик
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