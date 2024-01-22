Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 22 января 2024Силовые структуры

Следователи вменили блогеру Блиновской два новых эпизода

СК установил два новых эпизода по делу Блиновской
Начало событий в новости СКР попросил поместить в СИЗО блогера Елену Блиновскую
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению.

СК ходатайствует об ужесточении ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Этот вопрос рассмотрит Замоскворецкий суд столицы.

30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов. А двумя днями ранее стало известно, что ее долг перед налоговой службой снова увеличился до 1,5 миллиарда рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области при попытке выехать из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список 13 ликвидированных в Харькове французов. Что известно о воевавших за ВСУ наемниках?

      Стилистка назвала лучшие способы носить самый модный цвет зимы

      Жителям российского региона бесплатно раздадут один медицинский препарат

      Мария Аронова назвала ошибку русского кино

      «Половина побережья Ниццы». Историки рассказали, что подпадает под поручение Путина о поиске госсобственности России

      Россияне начали покидать Грузию

      МИД ФРГ указал на недопустимость безответственных уловок в вопросе помощи Киеву

      Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

      В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку

      В Кремле опровергли контакты с Трампом по теме разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше