Следователи вменили блогеру Блиновской два новых эпизода

СК установил два новых эпизода по делу Блиновской

Следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению.

СК ходатайствует об ужесточении ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Этот вопрос рассмотрит Замоскворецкий суд столицы.

30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов. А двумя днями ранее стало известно, что ее долг перед налоговой службой снова увеличился до 1,5 миллиарда рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области при попытке выехать из страны.