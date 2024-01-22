Названо возможное наказание для блогера Елены Блиновской

Shot: блогеру Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии

Блогеру Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По двум новым эпизодам по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платеже») УК РФ максимально наказание шесть лет колонии. Стало известно, что с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. По части 2 статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и пункта «б» части 4 статьи 174 («Отмывание денег в особо крупном размере») УК РФ ей грозит еще десять лет лишения свободы.

Следственный комитет России ходатайствует об ужесточении Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Этот вопрос рассмотрит Замоскворецкий суд столицы 22 января.

30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов. А двумя днями ранее сообщалось, что ее долг снова увеличился.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области.