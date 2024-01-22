Адвокат высказалась о новых обвинениях против «королевы марафонов» Блиновской

Адвокат Сальникова назвала абсурдом новые обвинения против блогера Блиновской

Защита считает абсурдными новые обвинения против блогера Елены Блиновской. Об этом «360» заявила адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, ни она, ни ее клиента еще не ознакомились с новыми материалами дела. Тем не менее, Сальникова считает их перебором со стороны следствия.

Адвокат заявляла, что Блиновская не признает свою вину по двум новым эпизодам. Ей вменяется статья 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года «королева марафонов» незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.

Следственный комитет ходатайствует об ужесточении ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Этот вопрос 22 января рассмотрит Замоскворецкий суд столицы.