Блиновская заявила о невиновности после обвинения по новой статье

Елена Блиновская не признает вину в неправомерном обороте средств платежей

Блогер Елена Блиновская не признает вину в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

«Вину не признает», — заявила защитница.

Ранее стало известно, что следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела в отношении блогера. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.

Следственный комитет ходатайствует об ужесточении ей меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Этот вопрос 22 января рассмотрит Замоскворецкий суд столицы.