СКР завершил следствие по делу Блиновских, им расширили обвинение

Следственный комитет России (СКР) завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, Блиновским расширили обвинение, увеличив размер легализованных денег и имущества с 43 миллионов рублей до 700 миллионов рублей. Также супруги не уплатили налоги на 900 миллионов рублей. Блиновская дополнительно обвиняется по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Источник отметил, что мужу блогерши уже в четверг объявили о завершении следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции. Однако он категорически отрицает вину, а вот «королева марафонов» признает вину, но только в неуплате налогов.

Другой источник агентства сказал, что обвинение Блиновской в окончательной редакции будет предъявлено 22 марта. После завершения следственных действий супругам нужно будет ознакомиться с материалами, затем дело отправят в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд.

Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать о продлении ареста Блиновской.

Ранее стало известно, что защита блогерши рассматривает возможность использовать новый вид амнистии для некрупного бизнеса, который президент России Владимир Путин поручил проработать правительству страны во время послания Федеральному собранию.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области за уклонение от уплаты налогов. Также в январе 2024-го ей предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить блогера из СИЗО.

