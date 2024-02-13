«Королеву марафонов» отказались освободить из СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить блогера Блиновскую из СИЗО

Начало событий в новости Стало известно о сроке завершения расследования налогового дела Блиновской

Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, из-под стражи. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мера пресечения оставлена ей без изменения после рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление суда, отправившего «королеву марафонов» в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

На заседании Блиновская заплакала, говоря, что она мать четверых детей, они болеют и она просила освободить ее, уточняет Telegram-канал SHOT.

Ранее 13 февраля сообщалось, что расследование по ее уголовному делу может быть завершено в марте. Следователи ждут результатов налоговой экспертизы. Блиновской и мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук.

Блогер была задержана в апреле 2023 года при попытке выехать из России.