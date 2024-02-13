«Королеву марафонов» отказались освободить из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, из-под стражи. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба прокуратуры Москвы.
Мера пресечения оставлена ей без изменения после рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление суда, отправившего «королеву марафонов» в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
На заседании Блиновская заплакала, говоря, что она мать четверых детей, они болеют и она просила освободить ее, уточняет Telegram-канал SHOT.
Ранее 13 февраля сообщалось, что расследование по ее уголовному делу может быть завершено в марте. Следователи ждут результатов налоговой экспертизы. Блиновской и мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.
В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.
Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук.
Блогер была задержана в апреле 2023 года при попытке выехать из России.