Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 13 февраля 2024Силовые структуры

«Королеву марафонов» отказались освободить из СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить блогера Блиновскую из СИЗО
Начало событий в новости Стало известно о сроке завершения расследования налогового дела Блиновской
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, из-под стражи. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мера пресечения оставлена ей без изменения после рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление суда, отправившего «королеву марафонов» в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

На заседании Блиновская заплакала, говоря, что она мать четверых детей, они болеют и она просила освободить ее, уточняет Telegram-канал SHOT.

Ранее 13 февраля сообщалось, что расследование по ее уголовному делу может быть завершено в марте. Следователи ждут результатов налоговой экспертизы. Блиновской и мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук.

Блогер была задержана в апреле 2023 года при попытке выехать из России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

      На Украине спрогнозировали продолжительность ремонта Приднепровской ТЭС

      На Украине оценили стоимость мобилизации 400 тысяч человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше