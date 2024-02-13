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14:56, 13 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно о сроке завершения расследования налогового дела Блиновской

ТАСС: следствие по делу Блиновской завершат в марте после налоговой экспертизы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Расследование по уголовному делу блогера Елены Блиновской может быть завершено в марте. Сроки стали известны ТАСС.

Следователи ждут результатов налоговой экспертизы. Блиновской и мужу вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Блиновская содержится в СИЗО-4 в Печатниках в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук.

Блогер была задержана в апреле 2023 года при попытке выехать из России.

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      Любовь Ширижик
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