Член ОНК рассказала о состоянии арестованной Блиновской

Член ОНК Ботова: Блиновская не чувствует себя ущемленно и угнетенно в СИЗО

Блогер Елена Блиновская не чувствует себя ущемленно и угнетенно в московском СИЗО-6. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марию Ботову.

По ее словам, многие в непривычных условиях испытывают стресс, но у Блиновской нет признаков ущемленности и угнетенности. «В общем, выглядит она вполне нормально», — резюмировала Ботова.

Ранее член ОНК рассказала, что Блиновская может ходить в салон красоты в СИЗО за дополнительную плату. «Королева марафонов» содержится в обычной четырехместной камере. У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все женщины впервые попали в места лишения свободы.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

