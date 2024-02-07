Стали известны сокамерницы Блиновской в СИЗО

Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 оказались кандидат и доктор наук

Сокамерницами блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 оказались ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Он уточнил, что она содержится в обычной четырехместной камере. «У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — указал он. Все женщины впервые попали в места лишения свободы. Источник указал, что часто соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Ранее стало известно, что состояние Блиновской является удовлетворительным. Адвокат назвала информацию о депрессии и ухудшении здоровья ее подзащитной фейком, отметив, что арестованная до 26 апреля блогерша не нуждается в помощи психолога.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.