Адвокат отреагировала на сообщения о депрессии Блиновской

Адвокат Сальникова назвала удовлетворительным состояние Блиновской в СИЗО

Состояние находящейся в СИЗО «королевы марафонов» Елены Блиновской является удовлетворительным. Об этом в пятницу, 2 февраля, со ссылкой на адвоката блогера Наталью Сальникову в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Адвокат назвала информацию о депрессии и ухудшении здоровья ее подзащитной фейком, отметив, что арестованная до 26 апреля блогерша не нуждается в помощи психолога. Защитница добавила, что условия содержания Елены Блиновской под стражей соответствуют закону.

Так Наталья Сальникова отреагировала на появившиеся 1 февраля сообщения о том, что Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии, якобы у нее плохой аппетит и она потеряла несколько килограммов.

31 января сообщалось, что уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева собирается проверить условия Блиновской в СИЗО.