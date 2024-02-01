Стало известно о состоянии Блиновской в СИЗО

Shot: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии

Блогер Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, «королева марафонов» почти не разговаривает с сокамерницами и у нее плохой аппетит. Отмечается, что Блиновская похудела на несколько килограммов.

Пока блогер находится в карантинной камере на 20 человек, но вскоре ее переведут в обычную: там уже будут телевизор и холодильник. Кроме того, Блиновская сможет ежедневно гулять, ходить в парикмахерскую и читать в библиотеке. Более того, несмотря на то, что стандартный рацион в СИЗО — каша на завтрак, суп на обед и пюре с рыбой на ужин, в СИЗО №6 «Печатники» есть возможность заказать блюда из «кулинарной лавки». Но все-таки блогеру придется убираться наравне с другими арестантками.

Есть вероятность, что Блиновскую сразу переведут в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева планирует проверить условия содержания блогера в СИЗО.

Блиновская оказалась в следственном изоляторе «Печатники» из-за многократных нарушений условий домашнего ареста. Под стражей она пробудет до 26 апреля.