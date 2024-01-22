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18:17, 22 января 2024Силовые структуры

Блиновскую доставят в изолятор №6 «Печатники»

Shot: Блиновскую везут в изолятор №6 «Печатники»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогера Елену Блиновскую везут в изолятор №6 «Печатники». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Особенность этого СИЗО в том, что арестантки там сами поддерживают чистоту в порядке дежурства. Это значит, что Блиновской придется мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими. Руководство изолятора уже предупредили, что блогер не должна избегать работы.

Отмечается, что для Блиновской не стали выделять спецтранспорт: она поедет в автозаке, который будет собирать по Москве других арестованных женщин.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поместил блогера в СИЗО до 26 апреля. По окончании заседания муж передал Блиновской сумку с теплыми вещами, и та расплакалась.

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      Екатерина Кашурникова
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