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16:40, 23 января 2024Силовые структуры

Раскрыты детали рациона блогера Блиновской в СИЗО «Печатники»

Блогер Блиновская сможет заказать на обед в СИЗО царскую уху и фетучини

Кадр: П/с Замоскворецкого суда / ТАСС

Рацион блогера Елены Блиновской в СИЗО № 6 «Печатники» может отличаться от меню остальных арестанток. Детали рациона Блиновской раскрыл Telegram-канал Shot.

По его данным, стандартный вариант питания арестованных, которые содержатся в «Печатниках», включает в себя кашу на завтрак, суп на обед и пюре с рыбой или мясом на ужин. Однако, если у подследственного есть деньги, то в изоляторе ему могут предложить различные варианты спецменю на выбор, и он сможет заказать другие блюда.

В их числе значится обед «Итальянский», который включает в себя салат «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокачча с морской солью, или «MEDIUM-2», в состав которого входит салат «Энерджи», уха царская, паровая котлета из говядины с брокколи, паста сузили с маслом, булочка хлебная и чай. Оба варианта меню обойдутся арестанткам в 1 065 и 498 рублей соответственно.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО до 26 апреля. В отношении нее также было возбуждено третье уголовное дело — за неправомерный оборот средств платежей.

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      Олеся Мицкевич
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