Раскрыто место содержания Блиновской под стражей

Прокуратура Москвы: блогера Блиновскую отправили в СИЗО-6 в Печатниках

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО-6 в Печатниках, место ее содержания под стражей раскрыла прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поместил блогера в СИЗО. Она останется под стражей до 26 апреля.

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

