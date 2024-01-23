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01:17, 23 января 2024Силовые структуры

Раскрыто место содержания Блиновской под стражей

Прокуратура Москвы: блогера Блиновскую отправили в СИЗО-6 в Печатниках

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО-6 в Печатниках, место ее содержания под стражей раскрыла прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поместил блогера в СИЗО. Она останется под стражей до 26 апреля.

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

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      Марина Совина
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