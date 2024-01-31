Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 31 января 2024Силовые структуры

Московский омбудсмен заявила о намерении проверить условия содержания Блиновской

Омбудсмен Потяева: для известных людей, как Блиновская, нет VIP-условий в СИЗО
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева планирует проверить условия содержания блогера Елены Блиновской в СИЗО. Об этом в среду, 31 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам омбудсмена, VIP-условий содержания в следственном изоляторе для известных личностей, как создательница марафона, не существует. «Они все находятся в обычных, адекватных условиях, и с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — заявила она.

О планах посетить Блиновскую в СИЗО Потянина сообщила 23 января. Визит УПЧ запланирован на начало февраля.

Блогер оказалась в следственном изоляторе «Печатники» из-за многократных нарушений условий домашнего ареста. Под стражей она пробудет до 26 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Названа самая популярная вещь в мире моды

      Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

      Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

      В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

      МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

      В России оценили объемы бюджетных нарушений

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

      Описана обстановка на нефтезаводе в Петербурге после падения обломков дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше