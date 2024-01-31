Московский омбудсмен заявила о намерении проверить условия содержания Блиновской

Омбудсмен Потяева: для известных людей, как Блиновская, нет VIP-условий в СИЗО

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева планирует проверить условия содержания блогера Елены Блиновской в СИЗО. Об этом в среду, 31 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам омбудсмена, VIP-условий содержания в следственном изоляторе для известных личностей, как создательница марафона, не существует. «Они все находятся в обычных, адекватных условиях, и с ними в камерах пребывают обычные люди, которых никто не знает», — заявила она.

О планах посетить Блиновскую в СИЗО Потянина сообщила 23 января. Визит УПЧ запланирован на начало февраля.

Блогер оказалась в следственном изоляторе «Печатники» из-за многократных нарушений условий домашнего ареста. Под стражей она пробудет до 26 апреля.

