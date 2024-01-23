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12:14, 23 января 2024Силовые структуры

Отправленную в СИЗО Блиновскую посетит уполномоченный по правам человека

Арестованную Блиновскую в начале февраля посетит УПЧ Москвы Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Татьяна Потяева. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила о планах посетить блогера Елену Блиновскую в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, визит к арестованной создательнице марафона запланирован на начало февраля.

В понедельник, 22 января, Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую под стражу из-за частых нарушений условий домашнего ареста. В СИЗО она пробудет до 26 апреля.

Блогершу определили в изолятор №6 «Печатники». Особенность этого СИЗО заключается в том, что в нем арестантки сами поддерживают чистоту, в том числе моют полы в камере и туалете.

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      Олеся Мицкевич
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