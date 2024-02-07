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11:28, 7 февраля 2024Силовые структуры

Блиновской разрешили воспользоваться салоном красоты и спортзалом в СИЗО

Елене Блиновской разрешили посещать салон красоты в СИЗО за дополнительную плату

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская может ходить в салон красоты в московском СИЗО-6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Марию Ботову.

По ее словам, в СИЗО «Печатники» можно делать маникюр, педикюр, стрижки и прочие процедуры для красоты. За такие услуги нужно заплатить. За дополнительную плату можно также пользоваться спортивным залом.

Ранее информированный источник рассказал, что Блиновская содержится в обычной четырехместной камере. «У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — указал он. Все женщины впервые попали в места лишения свободы.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств.

В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

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      Екатерина Кашурникова
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