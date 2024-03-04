Адвокат Блиновской оценила возможность использовать новый вид амнистии

Адвокат Блиновской заявила, что блогер может воспользоваться налоговой амнистией

Защита блогера Елены Блиновской рассматривает возможность использовать новый вид амнистии для некрупного бизнеса, который президент России Владимир Путин поручил проработать правительству страны во время послания Федеральному собранию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову.

По оценке адвоката, амнистия может освободить блогера от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако на другие обвинения это не распространится. Также Блиновская не будет освобождена от выплат по делу, заявила юрист.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области за уклонение от уплаты налогов. Также в январе 2024-го ей предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить блогера из СИЗО.

