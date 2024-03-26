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12:46, 26 марта 2024Силовые структуры

Супруги Блиновские приступили к изучению материалов уголовного дела

Елена и Алексей Блиновские приступили к изучению материалов уголовного дела
Начало событий в новости СКР завершил следствие по делу Блиновских
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Елена и Алексей Блиновские приступили к изучению материалов уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

Елена Блиновская обвиняется по статьям об уклонении от уплаты налогов, о легализации денежных средств и о неправомерном обороте средств платежей. Ее супруг Алексей проходит по статьям о пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов и о легализации денежных средств.

После ознакомления четы Блиновских с материалами уголовного дела оно будет передано прокуратуре для утверждения обвинительного заключения, а потом уже в суд.

Следствие уточняет, что «королева марафонов» при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, 706 миллионов из которых семейная пара легализовала.

22 марта в отношении семейной пары было завершено предварительное расследование уголовного дела.

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      Анна Габай
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