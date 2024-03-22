«Королеве марафонов» Блиновской предъявили окончательное обвинение

СК предъявил Блиновской обвинение в окончательной редакции

Следователи предъявили блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. 25 марта блогеру и ее супругу СК официально объявит об окончании расследования уголовного дела. Оно состоит из 30 томов.

С ними должны ознакомиться Блиновская и ее муж, после чего материалы будут переданы прокуратуре для утверждения обвинительного заключения, затем дело уйдет в суд для рассмотрения по существу.

Следователи будут просить Мосгорсуд продлить срок ареста Блиновской, причин для ее освобождения из СИЗО пока нет.

Ранее 22 марта СК сообщил о завершении следствия. «Королеве марафонов» увеличили размер легализованных денег и имущества с 43 миллионов до 700 миллионов рублей. Кроме того, супруги не уплатили налоги на 900 миллионов рублей. Блиновская также обвиняется по статье о неправомерном обороте средств платежей.