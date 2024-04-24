Защита Блиновской сообщила о ее готовности выплатить 900 миллионов рублей

Адвокат Блиновской рассказала о готовности блогера выплатить сотни миллионов

Защита обвиняемой в неуплате налогов «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской готова выплатить России 900 миллионов рублей ущерба. Об этом в среду, 24 апреля, со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову сообщает ТАСС.

По данным агентства, заявление о готовности ее подзащитной выплатить миллионы адвокат сделала в ходе заседания в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении срока содержания Блиновской в СИЗО. Следствие ходатайствует о продлении содержания блогера под стражей до конца лета.

13 апреля стало известно, что муж блогерши Алексей Блиновский уехал в зону спецоперации — он участвует в ней с марта 2024 года. Такое решение, по мнению журналистов Mash, предприниматель принял, чтобы с помощью положенных участникам СВО льгот спасти свой бизнес от банкротства и исправить деловую репутацию.

Автор «Марафона желаний» находится в СИЗО с конца января. Ей грозит до 16 лет колонии.