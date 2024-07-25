Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова выросло

Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Аяза Шабутдинова выросло до 92

Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Аяза Шабутдинова выросло до 92. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

По словам юриста, следствие добавило бизнес-коучу новые эпизоды. Теперь Шабутдинову предъявлено 92 эпизода.

Ранее Таганский районный суд Москвы заочно арестовал сообщника Шабутдинова. Арестованный скрылся от органов предварительного расследования, поэтому объявлен в международный розыск.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.