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20:49, 25 июля 2024Силовые структуры

Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова выросло

Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Аяза Шабутдинова выросло до 92
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Аяза Шабутдинова выросло до 92. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

По словам юриста, следствие добавило бизнес-коучу новые эпизоды. Теперь Шабутдинову предъявлено 92 эпизода.

Ранее Таганский районный суд Москвы заочно арестовал сообщника Шабутдинова. Арестованный скрылся от органов предварительного расследования, поэтому объявлен в международный розыск.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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      Екатерина Кашурникова
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